Гудкова* заочно приговорили к 8 годам лишения свободы

Хорошевский районный суд Москвы заочно приговорил Дмитрия Гудкова* к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии. Также суд запретил ему на 4 года администрировать сайты и каналы, сообщили 21 августа в пресс-службе прокуратуры столицы. Его обвиняют в распространении "фейков" о ВС РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Судом установлено, что Гудков* разместил видео для неограниченного числа пользователей, в котором содержались "фейки" о действиях ВС РФ "под видом достоверных сведений".

С 2011 по 2016 год Гудков* был депутатом Госдумы. Через два года он занял должность председателя "Партии перемен", ушел из нее в 2020 году. Политик покинул Россию в 2021 году.

*Минюст внес Дмитрия Гудкова в список иностранных агентов

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