"Фонтанка": СК отпустил Вавилину под подписку о невыезде

Глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина провела в Следственном комитете 10 часов, сообщила 22 августа "Фонтанка". Как пишет издание, муниципала отпустили домой под подписку о невыезде.

Вавилину 21 августа увозили в СК по делу о неисполнении решения суда (ст. 315 УК РФ) в связи с трудовым спором с бывшим главой местной администрации "Гавани" Петром Зерниковым. Последний был уволен в 2021 году и с тех пор предпринимал попытки восстановиться на работе по суду.

Адвокат Вавилиной Дмитрий Калиниченко заявил изданию, что обвинение ей не предъявлялось. По его словам, сейчас проводится проверка в рамках предварительного расследования.

"Вавилина не задерживалась, при проведении обыска интересующие правоохранительные органы документы по трудовому спору были выданы добровольно", — сообщил Калиниченко.

Накануне силовики провели обыски в жилье Вавилиной и в администрации МО "Гавань". Глава петербургского отделения "Справедливой России — За правду" Надежда Тихонова сочла дело политическим и связала его с предстоящими муниципальными выборами. На них Вавилина вновь идет от партии кандидатом в "Гавани". Более подробно о ситуации с обысками читайте в материале ЗАКС.Ру.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру