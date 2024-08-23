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Новости 23 августа, 20:54

Минюст исключил из списка иноагентов три организации

фото ЗакС политика Минюст исключил из списка иноагентов три организации

Минюст России исключил сразу три организации из реестра иностранных агентов, об этом 23 августа стало известно из обновленного списка ведомства.

Все исключенные из реестра организации ранее были ликвидированы. Речь идет об ООО "Тайга инфо", "Экозащита!-Женсовет" и АНО "Англо-американская школа Москвы".

"Экозащита!-Женсовет" была одной из первых организаций, попавших в реестр иноагентов в 2014 году. В 2024 году Калининградский областной суд организацию ликвидировал из-за несоблюдения закона об иноагентах.

"Англо-американская школа Москвы" и "Тайга инфо" попали в список в 2023 году. 

Фото: ЗАКС.Ру


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