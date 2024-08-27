Суд признал законным недопуск гражданина Таджикистана с ВИЧ на рейс в Петербург

Куйбышевский районный суд Петербурга решил, что ограничение гражданину Таджикистана на въезд в Россию из-за наличия ВИЧ-статуса законное, об этом 27 августа сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Из-за ВИЧ-инфекции мужчину не пустили на рейс Душанбе – Петербург. Петербургский Роспотребнадзор составил уведомление, направленное гражданину, однако оно не дошло до мужчины.

Также подчеркивается, что ВИЧ-статус был приобретен во время временного нахождения гражданина Таджикистана в России в 2018 году. В ГУ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД г. Канибадама" Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана при этом уверяют, что гражданин безопасен и получает терапию.

По итогу суд все равно отказал уроженцу Таджикистана в признании незаконным решения об ограничении въезда в Россию.

Фото: ЗАКС.Ру