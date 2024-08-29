Суд арестовал еще одного сотрудника МЧС по Курортному району

Дзержинский районный суд Петербурга арестовал заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления МЧС по Курортному району Петербурга Виталия Хайбуллина по делу о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщили 28 августа в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Обвиняемый пробудет в СИЗО как минимум до 20 октября.

По версии следствия, Хайбуллин мог получить взятку три раза. В первом случае 17 июля 2022 года он якобы вступил в сговор с гендиректором компании "Северная линия", на территории которой должен был быть зарегистрирован пожарный водоем. Хайбуллин, как считает следствие, предъявил руководителю требования о передаче ему взятки в размере 25 тысяч рублей. Второй согласился и перевел деньги на счет организации "Всероссийское добровольное пожарное общество".

Как утверждает следствие, в период с 29 марта по 14 июля 2023 года Хайбуллин вновь связался с гендиректором той же компании. Обвиняемый должен был вынести минимальное наказание за нарушение пожарной безопасности (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ) в виде предупреждения. Гендиректор компании согласился на это действие, и, как считает следствие, перевел на тот же счет 50 тысяч рублей.

Третий эпизод мог произойти в октябре того же года. Хайбуллин и неустановленные сотрудники МЧС по Курортному району якобы были замешаны в общем покровительстве по службе. Следствие считает, что обвиняемый и группа лиц потребовали у гендиректора компании "Шатер", чтобы тот передал им в качестве взятки телевизор стоимостью 22,5 тысячи рублей. В итоге руководитель отдал телевизор.

Напомним, Хайбуллин стал уже четвертым сотрудником управления МЧС по Курортному району, отправившимся в СИЗО за последние полгода по делу о получении взятки. В мае был арестован замначальника районного управления, затем в августе в СИЗО отправились еще двое его коллег.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга