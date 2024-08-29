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Новости 10:31

Суд арестовал еще одного сотрудника МЧС по Курортному району

фото ЗакС политика Суд арестовал еще одного сотрудника МЧС по Курортному району

Дзержинский районный суд Петербурга арестовал заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления МЧС по Курортному району Петербурга Виталия Хайбуллина по делу о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщили 28 августа в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Обвиняемый пробудет в СИЗО как минимум до 20 октября.

По версии следствия, Хайбуллин мог получить взятку три раза. В первом случае 17 июля 2022 года он якобы вступил в сговор с гендиректором компании "Северная линия", на территории которой должен был быть зарегистрирован пожарный водоем. Хайбуллин, как считает следствие, предъявил руководителю требования о передаче ему взятки в размере 25 тысяч рублей. Второй согласился и перевел деньги на счет организации "Всероссийское добровольное пожарное общество".

Как утверждает следствие, в период с 29 марта по 14 июля 2023 года Хайбуллин вновь связался с гендиректором той же компании. Обвиняемый должен был вынести минимальное наказание за нарушение пожарной безопасности (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ) в виде предупреждения. Гендиректор компании согласился на это действие, и, как считает следствие, перевел на тот же счет 50 тысяч рублей. 

Третий эпизод мог произойти в октябре того же года.  Хайбуллин и неустановленные сотрудники МЧС по Курортному району якобы были замешаны в общем покровительстве по службе. Следствие считает, что обвиняемый и группа лиц потребовали у гендиректора компании "Шатер", чтобы тот передал им в качестве взятки телевизор стоимостью 22,5 тысячи рублей. В итоге руководитель отдал телевизор.

Напомним, Хайбуллин стал уже четвертым сотрудником управления МЧС по Курортному району, отправившимся в СИЗО за последние полгода по делу о получении взятки. В мае был арестован замначальника районного управления, затем в августе в СИЗО отправились еще двое его коллег. 

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга


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