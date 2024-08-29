Комитет по физкультуре закупит 70 подарочных тарелок за полмиллиона рублей

Петербургский комитет по физической культуре и спорту разместил 28 августа на сайте госзакупок заявку на приобретение 70 сувенирных тарелок. Максимальная стоимость контракта составляет 532 тысячи рублей. Таким образом, одна тарелка обойдется заказчику в сумму, не превышающую 7,6 тысячи рублей.

Согласно описанию объекта закупки, тарелки должны быть выполнены из твердого фарфора, форма их должна быть эллиптической. На каждой должен быть нанесен логотип комспорта и бренд "Мы — спортивный Петербург".

Подрядчику следует упаковать каждую тарелку в подарочный короб синего цвета с логотипом производителя. Внутри коробки должны находиться синяя шелковая подкладка и подставка под тарелку. Документацией отдельно уточняется, что покрытие изделия не должно выделять свинец и кадмий сверх допустимых пределов. Для первого металла установлено предельное значение на уровне 0,5 мг/л, для второго — 0,05 мг/л.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру