Съемки фильма и День первокурсника СПбГУ ограничат движение 30 и 31 августа

День первокурсника Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и съемки фильма "Метод" с Константином Хабенским ограничат движение в Петербурге, об этом 29 августа сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения".

В субботу, 31 августа, целый день будет ограничено движение на Васильевском острове из-за Дня первокурсника СПбГУ. Останавливать транспорт и ездить нельзя будет на Менделеевской линии, на Биржевом проезде, на площади Академика Сахарова и на Университетской набережной.

Съемки фильма остановят движение в пятницу, 30 августа, на Дворцовой набережной и ближайших улицах, а также с полуночи нельзя будет проехать по Дворцовому мосту.

Фото: ЗАКС.Ру