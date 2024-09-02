Договор водопользования с застройщиком Галерной гавани могут расторгнуть

Невско-Ладожское бассейно-водное управление обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском о расторжении договора водопользования с ООО "Марина", сообщила 2 сентября в своем Telegram-канале глава городского отделения "Справедливой России — За правду" Надежда Тихонова. Речь идет о компании, занимающейся строительством домов на понтонах в Галерной гавани.

В полученном Тихоновой ответе говорится, что ООО "Марина" выполняет обязательства по оплате пользования водным объектом и по предоставлению отчетности. Таким образом, Невско-Ладожское БВУ не может обратиться в суд с иском о расторжении договора в связи с неисполнением его условий.

В то же время управление получило письмо от комитета по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП) с уведомлением о том, что ансамбль Галерной гавани относится к объектам культурного наследия федерального значения. В связи с этим размещение в акватории ансамбля понтонов "приводит к искажению его исторического облика и утрате им историко-культурной ценности".

В связи с закрепленным за Галерной гаванью статусом федерального памятника управление обратилось в суд с требованием расторгнуть ранее заключенный договор с компанией.

Планам строительства в гавани плавучих домов сопротивляются градозащитники и местные жители. В начале июля на ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Спустя месяц вице-губернатор Алексей Корабельников заверил в ходе "прямой линии", что никакие плавучие дома в акватории не появятся. Позже судебные приставы обнаружили, что работы на объекте продолжаются, несмотря на судебный запрет.

Андрей Казарлыга, фото: предоставлено пресс-службой петербургского отделения СРЗП