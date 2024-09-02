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Новости 14:53

Подозреваемый в стрельбе у детской площадки в Петербурге задержан полицией

фото ЗакС политика Подозреваемый в стрельбе у детской площадки в Петербурге задержан полицией

Полиция Петербурга задержала подозреваемого в стрельбе из травматического оружия возле детской площадки на улице Учительской в Калининском районе, сообщили в ГУ МВД по городу 2 сентября. 

К правоохранителям 1 сентября обратился петербуржец, который заявил, что во время прогулки с собакой на Учительской улице чуть не стал мишенью неизвестного стрелка. В скором времени полицейские задержали подозреваемого: им оказался 32-летний неработающий житель Выборгского района. По версии следствия, злоумышленник был пьян и несколько раз выстрелил в прохожего и в воздух из травматического пистолета. 

Оружие было изъято у подозреваемого. В его отношении составили протокол  о мелком хулиганстве (ч.1 ст. 20.1 КоАП). В ГУ МВД сообщили, что решается также вопрос о привлечении задержанного к уголовной ответственности.

фото ЗАКС.Ру


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