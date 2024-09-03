Лето не покидает Петербург: ожидается повышение температуры до +27 градусов

Антициклон принесет в Петербург сухую и солнечную погоду, сообщил 3 сентября ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. Температура может повыситься до +27 градусов.

По словам синоптика, ожидается юго-восточный ветер 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду, 4 сентября, есть вероятность, что обновится суточный рекорд тепла 1938 года. Днем температура может подняться до +28 градусов. Осадки в этот день не ожидаются.

Фото: ЗАКС.Ру