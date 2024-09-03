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Новости 16:48

Количество криминальных проявлений мигрантов в России увеличилось на 69%

фото ЗакС политика Количество криминальных проявлений мигрантов в России увеличилось на 69%

В России увеличилось на почти 70% количество криминальных проявлений трудовых мигрантов, об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Такие данные были приведены на совещании в СК РФ с участием председателя ведомства Александром Бастрыкиным. Также на совещании обсудили результаты работы следственных органов по расследования преступлений, которые совершили мигранты.

По данным СК, в 2024 году в России совершили почти 24 тысячи преступлений. Также возросло число тяжких преступлений на 12%. В общем количество преступлений, совершенных мигрантами увеличилось в три раза.

Также в СК отметили, что часто приезжие рабочие показывают негативное отношение в отношении граждан страны, участников СВО и сотрудников правоохранительных органов.

Фото: ЗАКС.Ру


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