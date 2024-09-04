В квартирах доходного дома Занина заметили трещины на стенах

Жители доходного дома Занина на Малом проспекте Петроградской стороны в Петербурге испугались трещин на стенах, об этом 4 сентября пишет 78.ru со ссылкой на жильцов.

Как рассказала одна из жительниц, рядом с домом хотят построить здание с подземной парковкой, поэтому в доме начали укреплять фундамент. Предположительно, ремонт и привел к трещинам в стенах.

Уточняется, что стена с трещинами не несущая. Однако настораживает быстрота увеличения трещин. На данный момент официальных заявлений по поводу состояния дома не было.

Напомним, что 4 августа дом на пересечении Малого проспекта Петроградской стороны и улицы Большой Зелениной начал обрушиваться.

Фото: ЗАКС.Ру