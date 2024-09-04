ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:23

В квартирах доходного дома Занина заметили трещины на стенах

фото ЗакС политика В квартирах доходного дома Занина заметили трещины на стенах

Жители доходного дома Занина на Малом проспекте Петроградской стороны в Петербурге испугались трещин на стенах, об этом 4 сентября пишет 78.ru со ссылкой на жильцов.

Как рассказала одна из жительниц, рядом с домом хотят построить здание с подземной парковкой, поэтому в доме начали укреплять фундамент. Предположительно, ремонт и привел к трещинам в стенах.

Уточняется, что стена с трещинами не несущая. Однако настораживает быстрота увеличения трещин. На данный момент официальных заявлений по поводу состояния дома не было. 

Напомним, что 4 августа дом на пересечении Малого проспекта Петроградской стороны и улицы Большой Зелениной начал обрушиваться

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости4 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама