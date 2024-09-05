Суд Петербурга дал десять лет колонии за участие в националистической организации

Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Владислава Басова по статье об участии в деятельности организации, которая признана террористической (ч.2 ст.205.5 УК РФ), об этом 5 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным следствия, в 2023 году Басов начал переписываться с членом радикального сообщества, которое потом стало частью радикально-националистической организации "Маньяки Культ Убийц"*.

Обвиняемый начал продвигать идеи организации на фасадах домов Петербурга. Например, он рисовал символы, похожие на эмблему Вермахта, или писал надписи, прославляющие Украину.

Военный суд назначил Владиславу Басову наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет. Первые три года он проведет в тюрьме, а оставшиеся семь лет в колонии строгого режима.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в РФ; Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру