Фигуранта дела о поджоге релейного шкафа между "Обухово" и "Славянкой" приговорили к 15 годам

Первый Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении уроженца Тверской области по статье о террористическом акте (ч.1 ст.205 УК РФ), об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По данным следствия, несколько месяцев обвиняемый под чужим именем проживал в Петербурге. В 2023 году ему скинули инструкцию для совершения теракта на Октябрьской железной дороге. После этого он поджег релейный шкаф на перегоне между станциями "Обухово" и "Славянка".

С учетом мнения прокурора суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы, пять из которых он проведет в тюрьме, а остальной срок в колонии строгого режима.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры