Петербуржцам напомнили об экстерриториальных участках в соседних регионах

Избирательные комиссии Карелии и Псковской области напомнили находящимся на своей территории петербуржцам о возможности проголосовать на выборах губернатора. Экстерриториальные избирательные участки откроются там в 08:00 пятницы, 6 сентября.

Комиссии представили адреса УИК, на которых будет проходить голосование. "В дни голосования 6, 7 и 8 сентября избиратели Санкт-Петербурга, обладающие активным избирательным правом на выборах Губернатора Санкт-Петербурга, могут прийти на любой из данных избирательных участков и проголосовать", — добавили в избиркоме Карелии.

Всего в Карелии открыто пять экстерриториальных УИК, в Псковской области организовано 20 таких участков. Кроме того, еще 64 участка будут работать на территории Ленинградской области и два — в Мариуполе. В целом же на выборах петербургского градоначальника организуют 91 экстерриториальный УИК и 35 участков для голосования военнослужащих в четырех новых регионах.

Ранее стало известно о планах комитета по вопросам законности потратить до 26,8 млн рублей на обеспечение безопасности на выборах. Из этой суммы 4,5 млн рублей приходилось на аренду металлоискателей и фан-барьеров для экстерриториальных участков.

Андрей Казарлыга, фото: "Выборы Карелия" / Telegram