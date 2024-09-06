Петербург 6 сентября не отпустит летнее тепло

В Петербурге температура воздуха продолжает быть по-летнему высокойй, об этом 6 сентября сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием северо-западной периферии антициклона. Из-за этого в городе сохранится сухая погода. Температура будет чуть ниже, чем два дня ранее, но все равно высокой.

Воздух прогреется до +23…+25 градуса. Ветер южный 2–7 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу, 7 сентября, осадков не ожидается, а температура воздуха повысится до +26 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру