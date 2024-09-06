Песков высказался о сроках завершения СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу перспектив завершения специальной военной операции, об этом 6 сентября пишет ТАСС со ссылкой на слова чиновника.

По словам Пескова, спецоперация закончится тогда, когда Москва добьется своих поставленных задач.

"Мы должны выполнить те цели, которые ставились при начале специальной военной операции", – сказал пресс-секретарь главы государства.

Также, по мнению Пескова, российские власти должны застраховать будущие поколения и обеспечить им безопасность, предсказуемость и новую архитектуру безопасности на нашем континенте.

На данный момент планируемых сроков завершения СВО нет. Песков считает, что лучше быстрее, чем медленнее.

Фото: ЗАКС.Ру