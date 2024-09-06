Правоохранители ищут разбившего окна в трамвае в Выборгском районе

Петербургские правоохранители ищут горожанина, который разгромил трамвай в Выборгском районе города, об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Еще в конце августа очевидец сообщил в полицию о том, что у дома №31 на Придорожной аллее неизвестный разбил окна в трамвае №100. На место приехали полицейские и убедились в этом.

Уточняется, что неизвестный разбил как минимум четыре окна на левой стороне трамвая. Ущерб составил больше 111 тысяч рублей.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранительные органы проводят мероприятия по установлению лиц, которые причастны к случившемуся.

Фото: ЗАКС.Ру