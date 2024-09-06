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Новости 18:06

В Петербурге электричка столкнулась с грузовиком

фото ЗакС политика В Петербурге электричка столкнулась с грузовиком

На перегоне Броневая — Санкт-Петербург-Балтийский грузовой автомобиль столкнулся с пригородным поездом, сообщили 6 сентября в пресс-службе Октябрьской железной дороги. На место ДТП направились два восстановительных поезда.

Утверждается, что в 15 часов дня грузовик выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Приближающийся поезд попытался затормозить, но столкновение все равно произошло. 

В пресс-службе отметили, что пассажиры и члены локомотивной бригады не пострадали. Водитель грузовика травмирован. Кроме того, электрички и "Ласточки" ходят с задержкой более часа. Некоторые пригородные поезда отменили. 

Также следователи начали проверку по факту столкновения электрички и грузовика.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти


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