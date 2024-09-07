Путин поздравил "Ведомости" с 25-летием

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив газеты "Ведомости" с 25-летием, написали 7 сентября в пресс-службе Кремля.

Путин подчеркнул, что это издание заняло "достойное место" на рынке отечественной прессы. "Ведомости" этого достигли благодаря тому, что публикуют достоверную и оперативную информацию, занимаются аналитикой, считает президент.

Также Путин отметил, что "Ведомости" создают медиапроекты не только о политике, экономике и финансах, но и о спорте, экологии и других актуальных темах.

"Желаю вам успехов в работе, в освоении новых направлений, в реализации идей и замыслов", — сказал он.

Издание "Ведомости" было основано в 1999 году. Первоначальный тираж газеты составлял 75 тысяч человек. С 2020 года должность генерального директора занимает Михаил Нелюбин. В 2021 году на пост исполняющего обязанности главного редактора пришла Ирина Казьмина.

Фото: сайт Кремля