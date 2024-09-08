Беглов проголосовал в школе на улице Кораблестроителей

Действующий губернатор Александр Беглов стал четвертым по счету, последним претендентом на выборах губернатора, проголосовавшим в Петербурге, передает 8 сентября корреспондент ЗАКС.Ру. Местом для волеизъявления кандидата стал УИК № 153 в школе № 12 на улице Кораблестроителей в Василеостровском районе города.

Опустив бюллетени в КОИБ, Беглов кратко прокомментировал продолжающиеся выборы.

— Сегодня третий день выборов в Санкт-Петербурге. <...> Петербуржцы голосуют, все условия созданы. <...> Те петербуржцы, которые не находятся дома, [для них] созданы участки в городе Мариуполь, нашем городе-побратиме, в Ленинградской области, в Карелии, в Псковской области. Поэтому все условия непосредственно созданы, — в частности, заявил Беглов.

Нынешние выборы стали вторыми по счету, в которых Беглов участвует в качестве кандидата на должность губернатора. В прошлый раз, в 2019 году, он голосовал на том же избирательном участке. Тогда он шел на выборы самовыдвиженцем, в этот раз он баллотируется от "Единой России".

Днем ранее избирательные участки посетили соперники Беглова Максим Яковлев, баллотирующийся от ЛДПР, и Павел Брагин, выдвинутый "Зелеными". Претендент от "Коммунистов России" Сергей Малинкович проголосовал в воскресенье незадолго до полудня.

Выборы в Петербурге проходят в течение трех дней, 8 сентября — последний из них. Горожане выбирают губернатора и депутатов в 110 муниципалитетах. Кроме того, проходит голосование по довыборам в ЗакС по 18-му избирательному округу.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру