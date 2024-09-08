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Новости 18:50

Явка на выборах губернатора достигла 34,76 %

фото ЗакС политика Явка на выборах губернатора достигла 34,76 %

По состоянию на 18:00 воскресенья, 8 сентября, явка на выборах губернатора составила 34,76 %, сообщил представитель Горизбиркома Юрий Кузьмин на брифинге в медиацентре "Выборы-2024". В абсолютных цифрах это 1,37 млн петербуржцев.

На довыборах в Заксобрание по 18-му округу проголосовали 37,1 тысячи горожан. Таким образом, явка составила 23,37 %.

Отметка в один миллион проголосовавших на губернаторских выборах была преодолена по итогам предыдущего дня https://www.zaks.ru/new/archive/view/255176.

Около полудня в Петербурге проголосовали кандидаты в губернаторы Сергей Малинкович ("Коммунисты России") и Александр Беглов ("Единая Россия"). Два других кандидата, Максим Яковлев (ЛДПР) и Павел Брагин ("Зеленые") проголосовали днем ранее.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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