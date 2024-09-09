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Новости 11:47

Суд отправил лечиться петербуржца, который набросился с ножом на сотрудников ДПС

фото ЗакС политика Суд отправил лечиться петербуржца, который набросился с ножом на сотрудников ДПС

Санкт-Петербургский городской суд вынес постановление по уголовному делу в отношении Евгения Олейника по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст,317 УК РФ, 3 эпизода), об этом 9 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Следствием было установлено, что в сентябре 2023 года будучи в нетрезвом состоянии обвиняемый набросился на сотрудника ДПС на перекрестке улиц Анисимова и Оборонной. Мужчина три раза ударил полицейского ножом.

Сотрудникам ДПС пришлось убегать от фигуранта дела. Позже его задержали. Как писала "Фонтанка.ру", в отделе полиции Олейник уверял, что действовал по указанию Зевса.

Суд применил к Евгению Олейнику принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь.

Фото: ЗАКС.Ру


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