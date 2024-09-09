Градозащитники пожаловались на снос кирпичной трубы в центре Петербурга

На улице Правды происходит демонтаж кирпичной трубы котельной Синодальной типографии, сообщил 9 сентября градозащитный Telegram-канал "SOS СПб СНОС". Информационный щит на месте работ отсутствует, утверждают активисты.

Сама типография признана памятником культуры федерального значения, следует из данных КГИОП. В то же время трубы охранного статуса лишены, уточняют градозащитники. Однако же, по их мнению, подобные объекты имеют "особую ценность для восприятия подлинной исторической среды Санкт-Петербурга".

"Требуем считать это сообщение официальным обращением в прокуратуру, Следственный комитет и МВД", — говорится в опубликованном посте. Авторы полагают, что работы необходимо остановить незамедлительно.

Фото: "SOS СПб СНОС" / Telegram