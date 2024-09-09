Бывший член Горизбиркома Жданова проходит в совет МО "Звездное"

В муниципальном совете МО "Звездное" одним из депутатов станет бывший член Горизбиркома Марина Жданова. Информация об этом появилась на сайте ГАС "Выборы".

Жданову выдвинула партия "Единая Россия". Сейчас она является заместителем директора Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Московского района. Горизбирком Марина Жданова покинула по собственному желанию в 2021 году после критики главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой.

Всего в "Звездном" у единороссов 16 мест. Среди их кандидатов с отметкой об избрании числится и.о. главы муниципалитета Тигран Мануков.

Также в совет проходят двое самовыдвиженцев (Сергей Арабов и Мария Иванова), представитель ЛДПР Николай Ратников и кандидатка "Новых людей" Елена Стравинский.

В МО "Звездное" на этих выборах было самое большое число кандидатов среди всех 110 муниципалитетов - 123 претендента на 20 вакантных мест. Среди кандидатов было более 70 самовыдвиженцев, большинство из которых также подавались на выборы в соседнее МО "Гагаринское".

фото ЗАКС.Ру