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Новости 14:22

Патриарх Кирилл освятил храм святых апостолов Петра и Павла в СПбГУ

фото ЗакС политика Патриарх Кирилл освятил храм святых апостолов Петра и Павла в СПбГУ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил храм святых апостолов Петра и Павла в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ), об этом 10 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Храм был открыт после реставрационных работ. Патриарх освятил также и уличный крест, который установят над парадным входом в здание Двенадцати коллегий.

На богослужение приехали заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, губернатор Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и ректор СПбГУ Николай Кропачев.

Стоит отметить, что в этот день, 10 сентября, во всем университете были отменены учебные занятия. В расписании занятий нет даже у тех, чьи корпуса находятся далеко от Васильевского острова.

Фото: ЗАКС.Ру


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