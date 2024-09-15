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Новости 12:38

Земфира* обжаловала статус иноагента в Верховном суде

фото ЗакС политика Земфира* обжаловала статус иноагента в Верховном суде

Певица Земфира* обжаловала в Верховном суде присвоенный ей статус иностранного агента, обратило внимание РИА "Новости".

"Обжалуется: Решение об отказе в удовлетворении административного иска от 14 июня 2023 года", — приводит информагентство сообщение в карточке дела.

Минюст признал Земфиру* иноагентом в феврале 2023 года. Исполнительница пыталась обжаловать свой статус в Замоскворецком суде Москвы, однако тот признал законным наделение ее подобным статусом. Позже решение было оспорено.

*Минюст внес Земфиру Рамазанову в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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