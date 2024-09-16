В Петербурге УФАС вынесла предостережение банку из-за рекламной рассылки

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) рассмотрело жалобу местного жителя на невозможность отказаться от рекламной рассылки "Почта Банка", сообщили в ведомстве. Банку вынесли предостережение по итогам проверки.

Как сообщили в УФАС, петербуржец заключил с финансовой организацией договор банковского обслуживания. При подписании договора он подписал анкету, предусматривающую согласие на получение рекламной рассылки. Возможности отказаться от подобной опции форма не предусматривает, а без подписания анкеты банковское обслуживание недоступно.

"Закон о рекламе не позволяет считать надлежащим согласием такое согласие, когда потребитель был вынужден дать его, чтобы воспользоваться какой-либо услугой", — отметили в УФАС.

Действия банка сочли противоречащими положению закона "О рекламе" в части требования распространять подобные рассылки лишь после предварительного согласия абонента. В ведомстве усмотрели признаки нарушения закона "О защите конкуренции и вынесли предостережение. Банк должен изменить содержание анкеты.

Фото: pixabay