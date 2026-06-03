Депутату МО "Купчино" Александру Маликову вручили памятный знак за участие в СВО

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский вручил заместителю председателя "Молодой гвардии "Единой России" и депутату МО "Купчино" Александру Маликову памятный знак "За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга", рассказал муниципал в соцсетях. Награждение прошло в региональном отделении ЕР накануне, во время заседания президиума регионального отделения партии.

"Благодарю губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова и председателя ассоциации СВО Георгия Юрьевича Журавлева и партийных командиров за высокую оценку! Служу Петербургу!" - написал Маликов в соцсетях.

Смольный утвердил почетный знак "За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга" в феврале 2024 года. Им награждают участников СВО, волонтеров и работников предприятий.

Мундеп отправился в зону специальной военной операции в октябре 2024 года. После года службы он вернулся в Петербург. Летом 2025 года Маликова наградили молодежной премией Петербурга в номинации "На службе Отечеству".

Дарья Нехорошева / Фото: Александр Маликов