В Петербурге проверили 3,3 тысячи объектов из-за лжеминеров

В Красногвардейском районе Петербурга пришлось эвакуировать восемь школ из-за ложных сообщений об угрозе взрыва, об этом 16 сентября пишет 78.ru.

В общей сложности петербургские правоохранительные органы проверили 3,3 тысячи объектов на предмет наличия бомбы. Проверки проводились из-за активности лжеминеров. Взрывные устройства нигде не были обнаружены.

Однако особенно сильно отличился Красногвардейский район Петербурга, где из восьми школ были эвакуированы 6 тысяч человек. На остальных объектах к таким мерам прибегать не стали.

Из-за ложных сообщений о минировании УМВД Центрального района возбудило уголовные дела по статье о заведомо ложных сообщениях об актах терроризма.

Фото: ЗАКС.Ру