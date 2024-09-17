Суд нашел у Земфиры* финансирование от трех зарубежных организаций

В Замоскворецком районном суде Москвы рассказали, какое иностранное финансирование получала певица Земфира*, об этом 17 сентября пишет ТАСС со ссылкой на судебные документы.

По данным Росфинмониторинга, Земфира* получала иностранное финансирование из трех разных зарубежных источников: от британской, немецкой и ирландской организаций.

Деньги приходили певице с октября 2021 года по февраль 2022 года от британской организации, в марте 2022 года от немецкой и с ноября 2021 года по май 2022 года от ирландской.

Ранее московский суд уже отклонял иск певицы к Минюсту РФ с требованием снять с нее статус иностранного агента, однако и тогда это не получилось сделать.

*Минюст внес Земфиру Рамазанову в список иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру