Бывшего директора парка "Патриот" Ахмедова перевели под домашний арест

Фигуранту дела о крупном мошенничестве, экс-руководителю парка "Патриот" Вячеславу Ахмедову изменили меру пресечения: его перевели из СИЗО под домашний арест, об этом 17 сентября сообщает ТАСС.

Заседание 235-го гарнизонного военного суда прошло в закрытом режиме по просьбе адвоката Ахмедова из-за необходимости огласить данные о состоянии здоровья подозреваемого. По данным ТАСС, под домашним арестом фигурант дела пробудет как минимум до 21 декабря. Ахмедову запрещено без разрешения следователя покидать свой дом, пользоваться мобильной связью и интернетом, а также общаться со свидетелями и другими участниками дела.

Напомним, Ахмедов был задержан и отправлен под арест в начале августа. Тогда же был задержан и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров. Оба они проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В конце августа по этому же делу в СИЗО отправился и бывший заместитель министра обороны Павел Попов. Как считают в Следственном комитете, Попов, Ахмедов и Шестеров якобы могли быть причастны к хищению 30 млн рублей, выделенных на обеспечение деятельности парка и выставочного центра "Патриот".

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