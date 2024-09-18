В МВД рассказали, что в России сейчас находятся более 6 млн мигрантов

В МВД России рассказали, сколько сейчас в стране находится легальных мигрантов, об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе Главного управления по вопросам миграции МВД РФ.

По данным ведомства, на 1 сентября 2024 года на государственном миграционном учете стоят 6 174 777 иностранных граждан. Речь идет только о легальных мигрантах.

Напомним, что правительство Петербурга рассмотрит предложение о запрете иностранцам работать в легковом такси. Инициативу предложил депутат Государственной думы Михаил Романов.

В Ленинградской области такой запрет уже ввели до конца 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру