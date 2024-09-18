В Петербурге задержали активиста Виноградова

Активист Александр Виноградов задержан днем 18 сентября в Центральном районе Петербурга, следует из поста в его Telegram-канале. Как написала в своем канале активистка Василеостровского района Ирина Баханович, ему якобы вменяют неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ).

"В Центральном районе задержан Александр Виноградов. Он шел за детьми в школу", — следует из поста в канале Виноградова.

Текст сопровождается видеозаписью от первого лица. В самом начале ролика автор лежит на газоне, рядом стоят сотрудники ОМОН. Судя по всему, местом действия стала Потемкинская улица у пересечения с улицей Чайковского, в относительной близости от Таврического дворца, где 18 сентября открылся IV Евразийский женский форум. К обочине подъезжает машина полиции, после чего между автором записи и вышедшим полицейским завязывается диалог о причинах нахождения на газоне. Голос за кадром говорит, что "не по своей прихоти" находился на траве. По его словам, его будто бы "повалили на землю" из-за того, что "здесь нельзя ходить". В ответ полицейский сообщает о проходящих охранных мероприятиях.

— Вам было сказано сотрудником полиции, что здесь прохода нет временно, вы можете пройти там. Законные требования сотрудника полиции вы обязаны были выполнить, — говорит в конце ролика силовик и зовет собеседника к машине.

Спустя время в канале Баханович появился пост со словами о том, что активисту вменяют неповиновение сотруднику полиции, при этом его якобы "не отпускают домой, а оставляют ночевать в отделе".

Виноградов известен благодаря своим постам в социальных сетях, посвященным борьбе с нелегальной, по его мнению, торговлей. В минувшем июне он подавал документы для участия в выборах губернатора. Спустя ровно месяц Горизбирком вынес решение о лишении активиста статуса кандидата. Тот не смог преодолеть муниципальный фильтр.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру