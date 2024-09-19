Суд арестовал активиста Виноградова на 10 суток за неповиновение полиции

Активист Александр Виноградов получил 10 суток административного ареста по делу о неповиновении законному требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ), сообщила ЗАКС.Ру активистка Василеостровского района Ирина Баханович. Решение об этом вынес 19 сентября Смольнинский районный суд Петербурга.

Виноградов был задержан накануне поблизости от Таврического парка. В видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале, говорилось о том, что его не пропустили сотрудники ОМОН. Подъехавший к месту инцидента полицейский сообщил о проходящих на месте охранных мероприятиях. После этого активиста задержали и увезли в отдел полиции.

Отметим, что поблизости от места задержания Виноградова находятся Таврический дворец и выставочный комплекс "Вселенная воды", где в эти дни проходит IV Евразийский женский форум. Накануне состоялось его открытие, в мероприятии принял участие президент Владимир Путин.

Виноградов известен благодаря видеозаписям, на которых он противостоит нелегальным, по его мнению, торговцам. Минувшим летом он пытался баллотироваться на выборах губернатора, однако не преодолел муниципальный фильтр и лишился статуса кандидата.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру