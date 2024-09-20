Эргашев о "сезонном" ковиде и проблемах медицины

Фото: Правительство Санкт-Петербурга / "ВКонтакте" (скриншот трансляции)

После двухнедельного перерыва в Петербурге возобновили "прямые линии" с вице-губернаторами. Выступать перед камерами вечером в четверг, 19 сентября, довелось Олегу Эргашеву, курирующему в городском правительстве вопросы здравоохранения и ветеринарии. Первой теме предсказуемо уделили заметно больше внимания, чем второй.

Ковид и прививки

В Смольном Олег Эргашев отвечает за работу комитета по здравоохранению и городского управления ветеринарии. Он доктор медицинских наук, обладает званием профессора. Должность вице-губернатора занимает с 5 марта 2020 года, так что основная часть борьбы с коронавирусом в городе проходила при его непосредственном участии. Отметим, что одновременно с его переходом в Смольный стало известно и о первом в Петербурге случае ковида.

О коронавирусе в студии заговорили почти с самого начала "прямой линии", непосредственно после вступительной речи героя эфира. Формат мероприятия не предусматривает звонков непосредственно в студию телеканала "Санкт-Петербург", вместо этого ведущая Лидия Виэльба и представительница Центра управления регионом сами озвучивали поступившие по телефону и в социальных сетях вопросы. Первые из них касались эпидемиологической ситуации в Петербурге и прививок.

На вопрос о ситуации с заболеваемостью Эргашев сообщил, что сейчас она находится на уровне 43 заболевших в пересчете на 10 тысяч человек. Всего же, по его словам, в Петербурге насчитывается 16 тысяч пациентов с теми или иными инфекционными заболеваниями.

— Среди них около трех тысяч [человек] болеют ковидом. Но, в целом, эта цифра небольшая. Стационарно находятся около 180 пациентов, из них тяжелых только у нас пять человек, которые находятся на инвазивной вентиляции легких, — поделился цифрами вице-губернатор.

Эргашев добавил, что находит наиболее опасными сейчас острые респираторные вирусные инфекции, способные привести к осложнениям и пневмониям. В то же время, по его словам, заболеваемость в настоящее время на 5 % ниже эпидемиологического порога, что дает запас времени горожанам на вакцинацию.

Второй вопрос касался уже непосредственно вакцинации. Петербуржец интересовался у чиновника, от чего прививаться — от коронавируса или от гриппа. Из последовавшего ответа следовало, что от гриппа прививаться нужно обязательно, а вот вакцинация от коронавируса больше рекомендована представителям различных групп риска.

— Сегодня ковид становится "сезонным" заболеванием, в принципе, таким же, как грипп. И на сегодняшний момент, конечно, необходимо думать о тех, кто находится в зоне риска. Это те, кто имеют коморбидные [течение нескольких заболеваний у пациента одновременно] состояния, заболевания сердечно-сосудистой системы, ожирение, сахарный диабет, беременные, люди старшей возрастной группы, старше 60 лет. Им, конечно, надо подумать о прививке от ковида, — высказался Эргашев.

В то же время спикер поделился мнением, что необходимость в постоянной вакцинации от коронавируса теперь отсутствует. Однако это не касается прививок от гриппа, следовало из его дальнейших слов. Вакцинацию от этого заболевания Эргашев назвал "обязательной".

Сейчас от гриппа привилась 621 тысяча горожан, продолжил вице-губернатор. Всего же за нынешний сезон планируется привить 61 % жителей Петербурга, или же более 3,47 млн человек, включая 740 тысяч детей. Запасы вакцины, по словам Эргашева, в городе есть.

Жалобы на медицину

Если первый блок вопросов был посвящен довольно общим вопросам, то второй касался уже более частных проблем. Горожане сообщали о проблемах с нехваткой лекарств, очередях к специалистам и недостаточном количестве поликлиник. Эргашев стандартно говорил об успехах здравоохранения в городе, но также признавал необходимость дальнейшей работы.

Так, один из жителей Петербурга пожаловался вице-губернатору на имеющуюся, по его мнению, проблему с дорогостоящим лечением гепатита C и спросил, планируется ли предоставлять терапию пациентам на ранних стадиях заболевания. Эргашев в ответ заявил, что "на сегодняшний день можно говорить, что в Петербурге с этой задачей мы справились". Он отметил, что начинать лечение подобного заболевания на 3-4 стадиях уже "поздновато". В марте 2024 года правительство России издало распоряжение № 615-р, что позволило проводить лечение как на ранних стадиях гепатита, так и на 3-4 стадиях, рассказал он. В Петербурге насчитывается 1,4 тысячи пациентов с 1-2 стадиями гепатита C, которые получают лечение за счет федерального бюджета. Пациентов с 3-4 стадиями болезни лечат за счет ОМС. Эргашев обратился к больным с призывом не бояться побочных эффектов и обращаться за медицинской помощью. По его словам, сейчас лечение проходит "комфортно, таблетированными препаратами".

На вопрос о том, когда откроется центр трансплантации сердца в Мариинской больнице, Эргашев рассказал о том, что подобная программа стартовала в минувшем августе. По его словам, в среднем в Петербурге трансплантация сердца требуется 50 пациентам. Согласно программе, сперва им должен ставиться механический насос стоимостью около 10 млн рублей, и уже потом должна происходить пересадка органа. До конца 2024 года планируется установить насосы двум пациентам, в 2025 году — десятерым, а в 2026 году — уже 20 больным. Таким образом, речь идет о 32 пациентах из 50, проживающих в городе.

Сразу три вопроса так или иначе касались проблем пациентов с онкологическими заболеваниями. В первом случае человек жаловался на отсрочку лечения из-за поломки оборудования в городском онкологическом диспансере на 2-й Березовой аллее. Вторые два касались бесплатных лекарств для пациентов с раком.

Эргашев в ответ немедленно объявил, что в Петербурге новое оборудование закупают, "как ни в одном субъекте [Федерации]". Это, по его словам, касается и первичного звена здравоохранения, и помощи онкобольным.

— Мы по программе онкологической помощи закупили 200 единиц оборудования. <...> Должен отметить, что это значимо повышает, конечно, и диагностику, и лечение пациентов, — заявил вице-губернатор.

По его собственным словам, в указанном онкоцентре он был, новое оборудование там закуплено. Чиновник предположил, что в момент наладки техники там могли быть некоторые проблемы, но сейчас там, по его уверениям, всё работает.

В других двух случаях авторы говорили о проблемах с лекарствами для больных раком. Эргашев признавал наличие "некоторых сложностей" с закупками медикаментов ранее, но говорил, что сейчас проблем нет. Убедиться в наличии препаратов он предлагал, позвонив по номеру 246-11-11 — телефону справочной службы о наличии лекарств. На вопрос о том, что определенный препарат бесплатно доступен только в ампулах, но не в таблетках, Эргашев ответил, что ничего плохого в инъекциях нет. Тем же, кто предпочитает уколам таблетки, он опять же предложил звонить по указанному номеру.

Поступали жалобы и на нехватку медицинских учреждений. В частности, проживающая на проспекте Героев петербурженка интересовалась сроками открытия местной детской поликлиники, а другая жительница заявляла о нехватке поликлиник в Приморском районе. В ответ Эргашев последовательно говорил о том, что Красносельский и Приморский районы отличаются темпами строительства жилья. По его словам, за четыре года в первом из них появилось семь объектов здравоохранения, а готовность объекта на проспекте Героев "приближается к 90 %" и его сдача должна состояться в IV квартале 2024 года. В случае со второй жалобой чиновник также не отказал себе в удовольствии рассказать о действиях Смольного по строительству медучреждений. В частности, по его словам, не так давно в Приморском районе состоялось открытие двух офисов врачебной практики, а заодно и поликлинического отделения на Туристской улице. Последняя была построена "по всем нашим петербургским правилам" и располагает, в частности, соляной пещерой и офисами специалистов.

— Запланировано также строительство еще двух офисов врачей общей практики и еще одной поликлиники. Что касается стационарного объекта, на Глухарской улице мы запланировали проект, стационар на 800 примерно коек, — перешел к рассказу о планах Эргашев.

По его словам, работы по строительству многопрофильного центра должны начаться в 2025-2026 годах.

Еще один вопрос касался нехватки уже не медицинских учреждений, а непосредственно врачей. Петербурженка интересовалась, как город решает эту проблему и привлекает молодых специалистов.

Вице-губернатор назвал проблему "комплексной" и отметил, что с 2024 года в Петербурге заключаются договоры со студентами медвузов о том, что те будут работать в городе. Всего сейчас заключено около 800 подобных договоров.

— Правительство города дополнительно поддерживает молодых специалистов: пять тысяч рублей к окладной части молодые специалисты в течение 24 месяцев будут получать, — отметил Эргашев.

Он добавил, что средняя зарплата врачей в городе превышает 154 тысячи рублей, средняя зарплата среднего персонала составляет более 83 тысяч рублей, а младшего — также составляет около 80 тысяч рублей.

Непосредственно врачей в стационарах Петербурга хватает, следует из оценки Эргашева. Нехватку среднего медперсонала планируют восполнять путем увеличения выпуска студентов колледжей, заявил он.

Опасные голуби, бесплатные вакцины

Помимо здравоохранения, интересовались петербуржцы и вопросами ветеринарии. В частности, Эргашеву пришлось отвечать на вопрос о риске заразиться при кормлении голубей. Чиновник заявил, что птицы могут разносить опасные для человека орнитозные пневмонии и рекомендовал соблюдать меры предосторожности при кормлении голубей.

Автор другого вопроса интересовалась, сохранится ли в Петербурге программа бесплатной вакцинации домашних животных, и будет ли она распространяться на все районы. В ответ Эргашев выразил мнение, что правительство города создает "уникальные" программы в деле помощи животным.

— Мы ежегодно выделяем около 140 млн рублей на вакцинацию от бешенства (имеются в виду собаки), — поведал спикер. — Это бесплатная процедура для жителей нашего города. Проходят ветеринарный осмотр животные, затем обследование, микрочипирование, <...> и для животного выписывается санитарный паспорт. После этого проходят они прививки от бешенства и других видовых инфекций, таких как лептоспироз и другие.

Прошлая "прямая линия" состоялась в вечер перед стартом голосования на прошедших выборах, ее героем стал вице-губернатор Валерий Москаленко. Он, в частности, говорил об уличных музыкантах и о планах увеличить доходы городского бюджета до 2 трлн рублей к 2030 году. После этого наступил двухнедельный перерыв. С 11 июля такое случалось только единожды: тогда перенесли на неопределенную дату заранее объявленную "прямую линию" с вице-губернатором Натальей Чечиной. Кто будет (и будет ли) участником "прямой линии" в следующий четверг, 26 сентября, пока неизвестно.

Андрей Казарлыга, фото: Правительство Санкт-Петербурга / "ВКонтакте" (скриншот трансляции)