Шишлов поинтересовался у Полякова судьбой демонтированного памятника полякам

Глава фракции "Яблоко" в Заксобрании Александр Шишлов обратился к вице-губернатору Кириллу Полякову с вопросом о судьбе демонтированного памятника репрессированным полякам, сообщила 20 сентября пресс-служба партии. Монумент исчез со своего места на Левашовском кладбище в июле 2023 года, в сентябре появилась информация, что он якобы был облит краской.

"Учитывая, что по сообщению пресс-службы администрации губернатора, памятник был облит краской, полагаю, что его реставрация не может занимать столь длительное время, а следовательно отсутствуют основания, препятствующие возвращению памятника на место", — цитируют в "Яблоке" обращение Шишлова.

Депутат отмечает, что до сих пор отсутствует информация о завершении реставрационных работ, необходимостью которых ранее объясняли вывоз памятника с кладбища.

О том, что монумент нуждается в реставрации, стало известно спустя месяц после его исчезновения из информации в сообщении ГУ МВД по Петербургу. Ведомство уточняло, что памятник находится на хранении в ГУП "Ритуальные услуги" с целью проведения работ. Позже вице-губернатор Борис Пиотровский заявлял о том, что неизвестные вандалы якобы облили поверхность памятника краской.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру