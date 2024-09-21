Россиян предупредили о новом подвиде коронавируса

В Роспотребнадзоре предупредили россиян о новом варианте коронавируса, который очень быстро распространяется, об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

Новый подвид коронавирусной инфекции называется XEC. Его симптомы похожи на те, что есть, и схожи с другими видами коронавируса. Как уточняют специалисты, в симптомы входят лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния и аппетита, усталость, головная боль и боль в теле, насморк.

Напомним, что в Петербурге также замечен рост сила заболевших коронавирусом. По словам вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева, коронавирус стал сезонным заболеванием.

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