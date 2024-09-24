ГАТИ уточнила, как будут перекрывать движение для ремонта Большеохтинского моста

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) рассказала, как будут вводиться ограничения из-за ремонта Большеохтинского моста в Петербурге, об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

В общей сложности работы продлятся с 27 сентября по 12 октября. Сначала будет ограничен проезд по левым полосам в обе стороны. Там ремонт будут выполнять до 1 октября.

Затем ограничат движение по правым полосам в обе стороны. Эти изменения будут действовать с 1 по 3 октября. К этому моменту левые полосы уже будут открыты для движения.

На протяжении всего ремонта ограничены будут съезды с моста на Тульскую улицу и на Комаровский проспект. С 1 по 3 октября закрыт будет съезд с моста на Синопскую набережную и въезд с Малоохтинской улицы.

Фото: ЗАКС.Ру