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Новости 13:15

В Кремле уважают редакционную политику российских СМИ

фото ЗакС политика В Кремле уважают редакционную политику российских СМИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не вмешиваются в редакционную политику СМИ страны, об этом 24 сентября пишет ТАСС со ссылкой на слова чиновника.

"Это удел ваших западных коллег. Они работают под запредельным прессингом и иногда даже насилием со стороны своих властей и своих кураторов", – сказал Песков.

Также пресс-секретарь дополнил, что российские власти, в том числе Кремль, с уважением относятся к редакционной политике разных СМИ.

Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он сторонник полной свободы слова, однако считает, что цензура нужна в военных условиях.

Фото: сайт Кремля


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