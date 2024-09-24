В Кремле уважают редакционную политику российских СМИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не вмешиваются в редакционную политику СМИ страны, об этом 24 сентября пишет ТАСС со ссылкой на слова чиновника.

"Это удел ваших западных коллег. Они работают под запредельным прессингом и иногда даже насилием со стороны своих властей и своих кураторов", – сказал Песков.

Также пресс-секретарь дополнил, что российские власти, в том числе Кремль, с уважением относятся к редакционной политике разных СМИ.

Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он сторонник полной свободы слова, однако считает, что цензура нужна в военных условиях.

Фото: сайт Кремля