У Биржевого моста открылся подземный переход с обогревом

В Петербурге завершилось строительство подземного пешеходного тоннеля рядом с Биржевым мостом, об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) города.

Подземный переход идет под площадью Академика Лихачева и создает маршрут от Тучкова моста до Кронверкской набережной и Петропавловской крепости. Общая протяженность перехода составила 130 метров.

Также в КРТИ отметили, что облицовка стен перехода была сделана гранитом из месторождения "Красногорское" в Ленинградской области.

Важной деталью перехода является то, что в нем предусмотрена система обогрева. Она позволит избежать наледи осенью, зимой и весной.

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга