Коммунист попросил главу МО "Волковское" вести эфиры с заседаний

Экс-кандидат в депутаты МО "Волковское" от КПРФ Александр Рогожкин сообщил 23 сентября в своем Telegram-канале о том, что обратился к главе муниципалитета Павлу Дементьеву ("Единая Россия") с призывом транслировать заседания муниципального совета в интернете. Попутно он призвал муниципала разместить на сайте информацию о датах и времени приема депутатами граждан.

"На официальном сайте и в официальной группе VK отсутствуют трансляции заседаний муниципального совета, что, как считают граждане, ограничивает право на получение информации", — говорится в обращении Рогожкина (есть в распоряжении ЗАКС.Ру).

Также коммунист обратил внимание адресата на то, что на сайте муниципалитета только один депутат указал даты и время приема местных жителей. Как удостоверился ЗАКС.Ру, этим депутатом оказался сам глава муниципалитета. У других 19 депутатов подобные сведения не указаны.

Кроме того, Рогожкин написал в обращении о том, что 24 сентября в течение полутора часов пять раз пытался дозвониться до ответственного лица муниципального совета. По его словам, ни одна попытка не увенчалась успехом.

На прошлой неделе стало известно об отказе МО "Светлановское" от проведения трансляций заседаний депутатов. Как сообщал депутат Илья Лещев ("Новые люди"), подобное решение было продиктовано соображениями безопасности. Более подробно о ситуации с муниципальными эфирами читайте в материале ЗАКС.Ру.

В конце мая Рогожкин сообщал ЗАКС.Ру о том, что добился удаления ссылки на пресс-службу "Единой России" с сайта МО "Волковское".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру