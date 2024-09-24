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Новости 20:19

МРОТ в России вырастет на 16,5% с 2025 года

фото ЗакС политика МРОТ в России вырастет на 16,5% с 2025 года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о планах повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ). К началу 2025 года он должен достигнуть 22 440 рублей.

По словам главы правительства, это поможет повысить зарплаты порядка 4 млн работников.

В мае Владимир Путин подписал указ, согласно которому к 2030 году власти должны увеличить МРОТ в два раза по сравнению с показателями 2023 года, доведя его до уровня не менее 35 тысяч рублей в месяц. 

Президент к тому же поручил правительству ускорить темпы повышения МРОТ. 

Напомним, что еще в июле Министерство труда России предложило повысить минимальный размер оплаты труда до 22 440 рублей. Сейчас МРОТ составляет 19 242 рубля, в Петербурге – 25 000, к следующему году сумма в северной столице вырастет до 28 750 рублей.

фото ЗАКС.Ру


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