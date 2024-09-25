Агапитова сравнила конвойные помещения Кировского и Московского судов

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова посетила конвойные помещения и сравнила обстановку в Кировском и Московском районных судах, сообщили 25 сентября на сайте омбудсмена.

В Кировском районном суде Петербурга объединены сталинское здание 1930-х годов и новый корпус, построенный в 2014 году. Судебные залы оснащены современными технологиями, включая видеоконференцсвязь, а помещения для подсудимых защищены противоударными стеклами.

Несмотря на это, по словам Агапитовой, суд сталкивается с проблемами вроде низкого уровня освещенности и вандализма в конвойных камерах. В ближайшее время планируется ремонт, однако вопрос об устранении последствий вандализма остается открытым.

Суд Московского района ожидает переезда в новое здание на Дунайском проспекте, которое должны достроить к 2025 году. В настоящее время суд функционирует в старом здании 1930-х годов, где заседания с большим количеством участников приходится иногда проводить в вестибюле, а маленькие залы душные и без кондиционеров.

Среди 27 должностей в суде заполнены лишь 23, что увеличивает нагрузку на оставшихся судей, большинство из которых – женщины. Обстановка в конвойных помещениях также неудовлетворительная: четыре маленькие камеры и проблемы с антисанитарией.

"Не меньше меня удивляет и мебель в служебных комнатах для конвоя. Ну неужели нельзя найти какое-то решение? Люди ведь там проводят почти целый день, а у них диваны, через которые пол видно. Это же не такой масштабный вопрос, как строительство нового здания…", – удивляется Светлана Агапитова.

фото пресс-службы Уполномоченного по правам человека в Петербурге