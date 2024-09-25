Депутаты "Смольнинского" обрели главу

Депутаты МО "Смольнинское" впервые с позапрошлого созыва избрали нового главу муниципалитета. В следующие пять лет этот пост предстоит занимать выдвиженке от "Единой России" Любови Смирновой. Теперь в муниципалитетах Центрального района есть сразу две главы-однофамилицы. Другая Смирнова, Екатерина, ранее возглавила МО "Лиговка-Ямская", которое также славилось своими проблемами все последние пять лет.

Ранков приходит и уходит

Первое заседание нового созыва "Смольнинского" состоялось 25 сентября при участии всех 20 свежеизбранных депутатов. В первую очередь, повестка дня касалась выбора нового главы муниципалитета, но были и иные вопросы. Бывший глава Григорий Ранков в беседе с ЗАКС.Ру заявил перед заседанием, что имеет некоторые предположения касательно кандидатуры сменщика, но озвучивать их не стал.

Само заседание предсказуемо началось с выступления Ранкова. Он вышел в конференц-зал из боковой двери и стоя обратился к собравшимся с краткой напутственной речью. Предназначенное для него место во главе стола осталось пустовать.

— Сегодня у вас будет первое заседание, в составе вас будет много. В отличие от ваших коллег по городу, у вас объем работы значительно больше, вы все знаете историю "Смольнинского" и как это получилось. Я думаю, что вы успешно справитесь, мой телефон у вас у всех практически есть, 24/7, пожалуйста, — произнес Ранков, после чего отметил, что право вести заседание принадлежит старейшему депутату. Этим депутатом оказалась представитель "Единой России" Елена Мамедова.

Ранков предложил Мамедовой пересесть в оставленное для него кресло, но та предпочла остаться на своем месте. Последнее было следующим за местом главы. По правую руку от Мамедовой расположилась будущая героиня заседания.

Мамедова поблагодарила Ранкова за работу и пожелала ему оставаться энергичным и очень активным человеком. На прощание бывшему главе преподнесли букет цветов.

— Вообще мне только в Центральном районе дарят цветы. Такой интересный момент, впервые лицо женского пола подарило мне цветы в Центральном районе. До этого были мужчины, — прокомментировал дар Ранков и удалился.

Новый глава в муниципалитете

Оставшись без Ранкова, депутаты перешли непосредственно к повестке заседания. Первым пунктом в ней значилось присвоение бывшему главе классного чина муниципального советника I класса. Вопрос не обошелся без пререканий: депутат Павел Смоляк (к слову, единственный самовыдвиженец в созыве) усомнился в юридической возможности присвоения чина задним числом. Дело в том, что еще в 2020 году Смольнинский районный суд обязал муниципальный совет шестого созыва присвоить Ранкову классный чин. Смоляк указал, что выполнять решение предстоит депутатам уже седьмого созыва, и на этом основании предложил поправить формулировку. При этом он уточнил, что саму идею поддерживает. В какой-то момент в завязавшейся дискуссии пришлось участвовать присутствовавшему сотруднику прокуратуры, однако тому не удалось развеять сомнения депутата. В итоге большинством голосов (19 за при одном воздержавшемся) вопрос утвердили в первоначальной редакции.

Вторым пунктом повестки значилось избрание нового главы муниципалитета. Председательствующая Мамедова выдвинула кандидатуру Людмилы Смирновой.

— Смирнова Людмила Ивановна является заместителем директора образовательной № 174 Центрального района, является победителем, лауреатом региональных и всероссийских педагогических конкурсов, много внимания уделяет патриотическому воспитанию подрастающего поколения, имеет благодарности комитета по образованию и главы администрации Центрального района, — представила она собравшимся кандидата на должность и поинтересовалась, имеются ли иные предложения.

Предложение немедленно нашлось. "Хочу выдвинуть кандидатуру Мамедовой Елены Владимировны", — откликнулся с места депутат от "Единой России" Константин Деше.

Прочие депутаты делиться идеями на этот счет не стали. В итоге в бюллетене для тайного голосования оказалось две фамилии.

Опечатанный ящик для голосования установили в углу зала. Члены счетной комиссии вызывали депутатов к столу по алфавиту, те ставили пометку в бюллетене, кидали его в урну и уступали место следующему участнику.

По итогам подсчета голосов Смирнова одержала безоговорочную победу: ее поддержали 19 из 20 участников заседания. Еще один бюллетень признали испорченным.

— Таким образом, по результатам голосования главой внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга МО "Смольнинское" избрана Смирнова Людмила Ивановна, — подвела итог глава счетной комиссии.

Среди прочих вопросов, которые оставалось решить депутатам, были избрание главного редактора муниципальной газеты и объявление конкурса на замещение должности главы местной администрации.

Главредом стал Павел Смоляк, который, согласно данным ГАС "Выборы", до этого занимал пост специалиста по связям с общественностью в той же администрации. Конкурс на нового главу МА объявили, подведение итогов назначили на 23 октября.

Выступления с мест про алкоголь и Деше

По завершении заседания настал черед выступлений со зрительских мест. Первым дали слово представителю прокуратуры, тот не заставил себя упрашивать. В своей речи он указал на то, что муниципальный совет обладает исключительным правом в области принятия решений касательно оборота алкоголя. В связи с этим выступающий позволил сделать собравшимся предложение касательно ограничения торговли спиртным поблизости от школ и детских садов.

— Вы можете его [алкоголь] либо ограничить, либо запретить. Я вам предлагаю рассмотреть вопрос об увеличении расстояния [торговли спиртным] от образовательных учреждений. <...> Расстояние вы уже сами определите, но 15-25 метров — наверное, это мало, — высказался прокурор.

Вслед за ним пожелала высказаться жительница Центрального района. Она спросила о том, планируют ли депутаты "Смольнинского" помогать местным жителям в решении вопросов ЖКХ. Получив утвердительный ответ, петербурженка перешла к другой насущной, по ее мнению, проблеме — а именно: планируют ли депутаты противодействовать "деструктиву в социальных сетях".

— Деструктив уже зашкаливает, <...> нагнетается ситуация социальная, и, когда обычные там женщины и мужчины, молодежь читают то, что выливается в социальных сетях, а часто это непроверенная информация, это влечет за собой оскорбления <...> в отношении и обычных людей, и депутатов, власти и всего остального, — пожаловалась горожанка.

В ответ прозвучало предложение обсудить этот вопрос, но оно, кажется, жительницу не устроило.

Третьим пунктом в списке горожанки стоял вопрос, обращенный непосредственно к одному из депутатов. Жительница припомнила недавний скандал с видеозаписью, предполагаемым участником которой стал Константин Деше. В ролике похожий на него человек просыпается в обнимку с двумя полуголыми девушками, меж тем как от него требуют заниматься агитацией в поддержку своей кандидатуры на выборах. Завершается ролик съемкой с квадрокоптера слова "ДЕШЕ", выложенного на поле телами активистов "Волонтерской роты" — соратников Деше.

— Планируете ли вы давать ответ в рамках того, что было выложено в социальные сети, и высказывать свою позицию? — поинтересовалась автор вопроса.

Ответ депутата последовал незамедлительно.

— Планирую не говорить, а доказывать работой, делами, что персонаж из видеоролика, которого я там сыграл, очень далек от реального Константина Деше, который избрался депутатом и готов работать на благо района и округа. <...> Ролик снимался для очень узкой аудитории, и все, кто знают, прекрасно понимают, что это пародия, сатира, снятая исключительно с юмористической целью высмеять определенные западные ценности, которые мы, конечно, презираем и не поддерживаем, — поведал муниципал и добавил, что осуждает содержание ролика. Видеозапись, по его словам, была сделана "очень давно" и к прошедшей в 2024 году избирательной кампании отношения не имеет.

На этом вопросы петербурженки закончились.

Смирнова и ее планы на будущее

Людмила Смирнова родилась в 1981 году в Красноярском крае, окончила Петербургский гуманитарный университет профсоюзов и РАНХиГС. По собственным словам, в системе образования работает уже два десятка лет. Училась в "Школе управленческого мастерства", предназначенной для будущих руководителей в сфере образования. На момент избрания занимала должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе в школе № 174 Центрального района имени И. К. Белецкого. До этого работала в школе № 163, в 2022 году участвовала от образовательного учреждения в конкурсе "За нравственный подвиг учителя" и победила в номинации "Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи".

На выборах в сентябре 2024 года единоросс получила 2 045 голосов. Согласно информации в ГАС "Выборы", ранее участия в выборах она не принимала.

В беседе с ЗАКС.Ру Смирнова неоднократно обращалась к работе в сфере образования, поскольку последняя ей наиболее знакома. Говоря о проблемах, которые ей предстоит решать, она сослалась на опыт в сфере косметического ремонта здания школы № 163 на Кирочной улице. На вопрос о том, какие цели на своей должности она находит первостепенными, Смирнова ответила, что для начала хочет погрузиться в проблемы муниципалитета ради определения "болевых точек".

Пока что глава МО отметила для себя проблему благоустройства дворов и поддержку пожилых людей, включая ветеранов и жителей блокадного Ленинграда.

Смирнова сообщила, что уже получила первые обращения жителей к себе как к муниципальному депутату. В первом случае участники дворовой команды пожаловались на закрытие стадиона, где до этого играли в футбол. Во втором случае речь шла о нехватке электронного ключа для прохода во двор. Смирнова пообещала разобраться с поступившими обращениями.

На вопрос о трансляциях заседаний совета новая глава заявила, что сама выступает за открытость и будет добиваться положительного решения вопроса. По ее словам, "решение будет".

— Конечно, да, — ответила Смирнова на вопрос корреспондента ЗАКС.Ру об эфирах. — И был опыт трансляции, и я не считаю, что должна что-нибудь скрывать. Если мы работаем прозрачно и нам нечего скрывать, то почему бы нет.

Отметим, что вопрос прямых трансляций заседаний муниципалитетов стал актуальным после того, как стало известно об отказе депутатов МО "Светлановское" от эфира. Позже депутат от "Новых людей" Илья Лещев объяснял принятое решение соображениями безопасности.

Новый совет "Смольнинского"

Ни один из 20 избранных в 2024 году депутатов "Смольнинского" не перешел в совет из предыдущего созыва. Последнее объясняется тем, что в минувшем марте муниципальный совет был распущен по причине длительного непроведения заседаний. В результате избранные в 2019 году депутаты лишились возможности баллотироваться вновь.

Исключением здесь стал бывший глава Ранков, однако он в шестой созыв избран не был. В тот раз он пытался избраться, но не собрал достаточного количества голосов. Место главы он занимал в пятом созыве, в шестом же сохранил свой пост потому, что депутаты так и не смогли определиться с новым руководителем.

В нынешнем созыве, помимо одного самовыдвиженца, по одному мандату досталось представителям "Коммунистов России", ЛДПР и "Новых людей". Прочие 16 мест в совете закрепили за собой представители "Единой России".

Половина депутатов на момент избрания трудилась в сфере педагогики. Из них девять были выдвинуты "Единой Россией", а еще один избрался от "Коммунистов России". Один депутат имеет за плечами опыт в здравоохранении, еще один — в социальной сфере. Также места в совете получили координатор по политической работе МГЕР, руководитель трудового отряда в МБУ "Смольнинского" "Зеленый слон", юрисконсульт объединения подростково-молодежных клубов Центрального района "Перспектива", студент, три представителя бизнеса и бывший сотрудник администрации муниципалитета.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру