ЗакС, работа над ошибками и совы

Фото Михаила Масленникова / ЗАКС.Ру

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 25 сентября начали рассматривать проект постановления об отправке в Госдуму поправок к федеральному закону о КРТ, окончательно утвердили выплаты ко Дню Победы, а также обсудили новые меры поддержки для участников СВО. Подробнее о том, как прошло заседание - в материале ЗАКС.Ру.

Ошибки из прошлого

Петербургский парламент во второй раз направил в Госдуму свои предложения по корректировке законодательства в сфере комплексного развития территорий (КРТ). Предыдущие инициативы получили негативные отзывы. В ЗакСе уверены, что на этот раз все пожелания законодателей учтены и формальных причин, чтобы не рассмотреть предложенные поправки на Охотном ряду, нет.

Корректировку законодательства в сфере КРТ изначально собирались провести до января 2024 года - на такой срок городские власти предлагали заморозить некоторые положения закона, чтобы он не мог действовать. Сейчас же мораторий продлен до 2025 года, однако парламентарии допускают, что его пролонгировать снова.

Тем временем в Мариинском дворце уже вполне открыто признают свою недоработку относительного резонансного закона в 2022 году. Тогда внесенный губернатором Александром Бегловым законопроект рассмотрели и утвердили в кратчайшие сроки. Сегодня лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина заявила, что депутатский корпус должен был иначе рассматривать ту инициативу.

- То, что мы обсуждаем здесь, - это колоссальный шаг вперед по исправлению ситуации. Я уверена, что мы эту ситуацию исправим. <...> Несколько слов о самой ситуации. Совершенно очевидно, что полтора года назад мы совершили ошибку, поспешно приняв закон. Вывод первый - в дальнейшем по такого рода ответственным документам мы не имеем права идти на поводу скоропалительного Смольного, министерства, прошу прощения, у Папы Римского, у кого угодно, предварительно не взвесив все последствия документа. Вывод второй - как известно, ошибок не совершает тот, кто ничего не делает, а умение признать их - удел сильного, - сказала Шишкина.

За происходящим с балкона Большого зала наблюдали одни из идеологов протестного движения против закона о КРТ Татьяна Атанасова и Манефа Королева. Полностью удовлетворить их пожелания, вероятней всего, не удалось - отменить закон целиком, как того требуют активисты, парламент не намерен.

Проект постановления поддержали 48 депутатов. Только один парламентарий решил проголосовать против - им стал Михаил Амосов. По его мнению, отдавать полномочия по определению порядка расселения чиновникам, как это предлагается в поправках, нельзя - подобные вопросы должны регулироваться законом.

- Правила должны быть долгосрочными. Граждане имеют право быть уверенными в том, что существующий порядок не может быть изменен в одночасье. Если правила установлены законом, то изменить их тоже можно исключительно законом. А это гласная процедура. Это предполагает общественное обсуждение, публикации в СМИ, экспертную дискуссию, - написал Амосов в своем Telegram-канале.

Социальные вопросы

Депутаты отправили на подписание губернатору внесенные им же инициативы о повышении выплат по случаю памятных дат, связанных с Великой Отечественной войной. Так, в Социальном кодексе закрепят положение о ежегодной выплате ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в размере 10 тысяч рублей для инвалидов, участников и ветеранов войны, и в размере 5 тысяч рублей для вдов и вдовцов погибших инвалидов и участников ВОВ, также для лиц, родившихся в Петербурге до 3 сентября 1945 года, дня окончания Второй мировой. Также до 15 тысяч рублей будут выплачивать перечисленным категориям граждан в юбилейные празднования Дня Победы.

Еще в окончательном, третьем чтении утвердили право льготных категорий граждан на бесплатный проезд к садовым участками в "дачный" сезон, с 27 апреля по 31 октября на общественном транспорте. Круглогодично не платить за использование городского транспорта теперь также смогут дети из многодетных семей. Отметим, речь идет не только о не достигших совершеннолетия. Льготой также будут обладать лица до 23 лет, если они продолжают очное обучение.

Другая новелла в Социальном кодексе, поддержаная депутатами в первом чтении, затрагивает петербуржцев, которые участвуют в защите территорий, приграничных к зоне проведения специальной военной операции. Так Смольный сможет принимать меры для поддержки семей таких граждан.

Забота о совах

В парламент вернулись локальные инициативы, связанные с проблемами конкретного места. На этот раз законопроект подготовил депутат Андрей Алескеров, который предложил провести экологическое исследование Южно-Приморского парка, расположенного в округе, от которого избирался автор инициативы. Проект закона предусматривает добавление парка в перечень мест, где могут проводиться дорогостоящие экспертизы, которые обычно проводят в особо охраняемых территориях.

Итогом исследования должен стать перечень мероприятий по сохранению биологического разнообразия на этом участке. Сейчас, по данным Алескерова, там обитает порядка 20 видов птиц, внесенных в Красную книгу Петербурга: ушастая сова, камышница, серая утка, белоспинный дятел, рыжая вечерница, двуцветный кожан и другие. Эти данные впоследствии будут направлены в комитет по природопользованию для подготовки проектов благоустройства.

Депутаты иниицативу поддержали. Член фракции "Единая Россия" Денис Четырбок попросил уточнить, проживают ли в парке выхухоли и ушастые совы. С выхухолями в этом месте сложнее - выявили только сов.





















Константин Леньков / Фото Михаил Масленников, ЗАКС.Ру