Петербургский суд забрал медведицу у забывшего о ней хозяина

Василеостровский районный суд Петербурга рассмотрел иск Ленинградской природоохранной прокуратуры к Александру Цирулину о лишении его права собственности на бурого медведя по кличке Маша, сообщила 26 сентября в своем Telegram-канале Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Согласно материалам дела, медведь содержался в ветхой клетке размером 6 на 6 метров на территории Всеволожского района Ленобласти. Клетка была повреждена, а защитная сетка отсутствовала, что создавало риск для посторонних. Цирулин не появлялся на участке более полугода, а уход за животным взял на себя сосед за свой счет.

Владелец игнорировал предупреждения и повестки.

По словам пресс-службы, суд постановил лишить Цирулина права собственности на медведя и передать животное в собственность РФ.

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