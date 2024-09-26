ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 12:58

Петербургский суд забрал медведицу у забывшего о ней хозяина

фото ЗакС политика Петербургский суд забрал медведицу у забывшего о ней хозяина

Василеостровский районный суд Петербурга рассмотрел иск Ленинградской природоохранной прокуратуры к Александру Цирулину о лишении его права собственности на бурого медведя по кличке Маша, сообщила 26 сентября в своем Telegram-канале Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Согласно материалам дела, медведь содержался в ветхой клетке размером 6 на 6 метров на территории Всеволожского района Ленобласти. Клетка была повреждена, а защитная сетка отсутствовала, что создавало риск для посторонних. Цирулин не появлялся на участке более полугода, а уход за животным взял на себя сосед за свой счет. 

Владелец игнорировал предупреждения и повестки.

По словам пресс-службы, суд постановил лишить Цирулина права собственности на медведя и передать животное в собственность РФ.

фото unsplash


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости26 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама