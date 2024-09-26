Суд в Пушкине отправил борца ММА в колонию из-за комментария про русских

Пушкинский районный суд Петербурга огласил приговор борцу ММА и блогеру Амиду Юсубову по статьям о призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и возбуждении ненависти (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ), об этом 26 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Следствие установило, что в сентябре 2023 года Юсубов записал голосовое сообщение под фотографией военного в Telegram-канале. Там он сделал враждебные высказывания относительно русских и христианства, а также угрожал насилием.

Юсубов в суде признал вину только по статье о призывах к экстремистской деятельности, а статью о возбуждении ненависти просил переквалифицировать из уголовной в административную.

Суд назначил Амиду Юсубову наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в колонии общего режима.

Фото: ЗАКС.Ру