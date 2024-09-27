Петербуржец получил четыре года колонии за пост про армию России в Telegram

Колпинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Сергея Линцова по статье о фейках про ВС РФ (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), об этом 27 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Было установлено, что в сентябре 2022 года Линцов разместил в своем Telegram-канале видео, в котором содержится недостоверная информация о российской армии.

Стоит отметить, что человек с такими же именем и фамилией собирался в 2016 году участвовать в выборах в Законодательное собрание и в выборах в Государственную думу. Выдвигался он от "Партии Великое Отечество".

Сам обвиняемый свою вину признал и раскаялся, однако суд все равно назначил ему наказание в виде четырех лет в колонии общего режима. Также его на три года лишили права быть администратором на сайтах и в каналах.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга