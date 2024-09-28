Подозреваемому в мошенничестве в форме ДПС запретили гулять по вечерам

Петроградский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в отношении Алексея Семенова, подозреваемого в мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ), сообщила 28 сентября пресс-служба судов города на Неве.

По версии следствия, утром 3 сентября возле станции метро "Горьковская" Семенов обманом выманил у пожилой женщины 4 500 рублей. Он, как указано в материалах дела, сказал, что деньги нужны для оплаты штрафа за нарушение ПДД. Женщина поверила, так как мужчина был в форме, и передала ему деньги.

Семенов был задержан 27 сентября. Суд запретил ему выходить из дома с 18:00 до 06:00, а также общаться с потерпевшей. Кроме того, он обязан являться по вызовам следствия и суда.

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